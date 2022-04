Jean-Michel MEGRET

C&M accompagne les chefs d’entreprise vers la maîtrise complète de leur(s) activité(s).

A ceux qui se posent des questions sur la rentabilité et l’efficacité de leurs actes, sur la pertinence de leur offre, C&M les accompagne pour mettre en place les procédures et les outils qui permettent de pérenniser leur activité et de dynamiser leur offre commerciale.







Mes compétences :

Ingénierie de formation