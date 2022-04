Qu'est-ce-qu'un Consultant ? Un regard externe à l'entreprise qui prend en compte sa situation et dessine avec elle son avenir. Basé sur un diagnostic d'organisation il participe, stimule, éclaire, propose des pistes pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie en amenant de la méthode et de la nouveauté. Il aide le dirigeant de l'entreprise à prendre la décision ad-hoc pour l'avenir de celle-ci.

Expérimenté en tant que chef d'entreprises en France et à l'étranger, confronté à des situations très différentes au cours de sa carrière Jean-Michel MIGNOT propose d'accompagner le dirigeant d'entreprise à élaborer sa nouvelle stratégie. Connaissant le milieu de l'hôtellerie-restauration il étend son domaine d'intervention aux maisons de retraite et aux EHPAD. Il élabore également dans d'autres domaines, en concertation avec les DRH, la définition des secondes parties de carrières des collaborateurs de plus de 50 ans.

Membre du Réseau Cadres en mission il est également membre de HotellerieTourisme RestaurationServices à l'international.



Mes compétences :

Hotel

Hôtellerie

International