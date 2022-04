Jean-Michel PÉROT

Mon parcours professionnel alterne des expériences comme entrepreneur et comme responsable de structure ou de missions dans les domaines du développement local, de l'emploi et l'insertion et la création d'activités.



Domaines professionnels :

- Création d'entreprise

- Développement économique / Projet de territoire

- Economie Sociale et Solidaire

- Insertion par l'Activité Economique



Compétences :

- gestion de projet

- mobilisation d'acteurs locaux

- recherche de financements

- management petite équipe

- organisation

- gestion admisnistrative et comptable



Mes compétences :

Création d'entreprise

Développement économique

Organisation

Emploi Insertion

GPECT Gestion Prévisionnelle Emplois Compétences