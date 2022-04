Jean-Michel PERROUD

Double formation :

- diplôme de technicien et d'ingénieur en génie mécanique

- MBA en gestion des entreprises



Responsable de production :

- 15 ans d'expérience dans le management d'équipe de production et dans l'utilisation des outils du Lean Manufacturing

- Expérience dans le management d'équipe pluridisciplinaire composée de la production, des méthodes, de la maintenance, de la qualité, du lancement et de magasins.



Points forts :

- Management d'équipe et de projet

- Développement d'équipe

- Utilisation des outils de l'amélioration continue

- Connaissance financière

- Management des services de la suplly chain

- Gestion des ressources humaines et relation avec les partenaires sociaux



Mes compétences :

Lean management

Lean IT

Ingénierie

Amélioration continue

Gestion de projet

Production

Management

Qualité

Planification

Supply Chain