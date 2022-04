Jean-Michel PIRON

Après 25 années passées à des postes de Direction dans l'industrie de la transformation des matières plastiques, j'ai décidé de devenir mon propre Patron.

J'ai donc créé PJM Développement et repris NOVASSU et PCM, deux entreprises jurassiennes qui reposent sur un solide savoir-faire et qui ne demandent qu'à se développer.

Depuis octobre 2013 la société LORGE PLASTIQUES a rejoint le Groupe, nous apportant une diversification dans les produits propres



Mes compétences :

Commerce

Technique

Plasturgie

International

Industrie

Cosmétique

Amélioration continue

Innovation