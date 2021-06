Jean-Michel PRADAL

Consultant senior SAP Finance et Chef de Projet (MOE)

Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMOA)



Consultant SAP Finance, j’ai participé depuis 20 ans à plusieurs cycles complets de conception et mise en œuvre, ainsi qu’à de nombreux roll-out internationaux. Je travaille aussi régulièrement dans des équipes chargées de la maintenance de SAP, des petites évolutions et de la réalisation de projets complexes : montées de versions, intégration de nouvelles sociétés dans le SIG, fusions ou scissions de sociétés, mise en œuvre de S/4 HANA et Simple Finance, etc.



Ancien Contrôleur de Gestion puis DAF, j’ai une bonne connaissance de ces métiers et des attentes des directions financières dans les groupes internationaux. Cela me permet d’intervenir aussi en AMOA, d’assister les utilisateurs dans l’expression de besoins, dans la mise en œuvre de nouvelles normes ou de bonnes pratiques et dans l’accompagnement du changement.



Dans une équipe de projet, mes responsabilités habituelles couvrent l’analyse des besoins métier et des exigences légales – l’analyse des gaps dans les roll-out – la conception générale et détaillée, le paramétrage, la rédaction de spécifications fonctionnelles, les tests, la reprise des données, la formation des utilisateurs et l’assistance au démarrage.



Mes compétences :

MOE