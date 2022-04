Jean-Michel RIVES

Je suis contrôleur de gestion.



J'ai travaillé au sein de grands groupes industriels ou de services.



Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une grande expérience du contrôle de gestion opérationnel, central et siège. Sur plusieurs de mes postes, j’ai traité des sujets relatifs au contrôle de gestion social.



Je suis actuellement en recherche active. Je recherche en priorité un nouveau poste en CDI dans lequel m’investir pleinement et dans le long terme. Je reste toutefois ouvert à des missions de transition de longue durée.



Fort de plusieurs expériences dans différents secteurs d’activité et sur des missions variées, j’ai développé mon aptitude à prendre rapidement en charge un nouveau poste avec son contexte et ses enjeux.



Mes compétences :

Budgets

SAP

Consolidations

SAP- Business Intelligence (BI)

SAP SD

SAP PS

SAP MM

SAP HR

SAP FI

SAP CO

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Essbase

Console d'administration ESSBASE