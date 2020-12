Jean-Michel RODRIGUES

Vous recherchez un conducteur de travaux ou un technicien courant faible & fort pour intervenir à l'étranger, contactez-moi.



Mon implication au sein de différentes entreprises, mes capacités ainsi que mes compétences m'ont permis d'évoluer professionnellement au cours de ma carrière.



Aujourd'hui, mobile et désireux de travailler à l'étranger, je souhaite mettre mes compétences au service d'entreprises.



Afin d'accomplir au mieux les missions qui me seront confiées, vous pourrez compter sur ma capacité d'adaptation, ainsi qu'à travailler en équipe et à m'investir dans la vie active.



Mes compétences :

Fibre optique

Telecom

Electricité

Génie civil