Jean-Michel TASSAN-TOFFOLA

Ingénieur d’affaires sur région PACA (Sud-Est de la France et Corse)



Ojectifs trimestriels : 16 à 17 millions d'€uros



Analyse financière des offres "Mobile" Grands Comptes des dépts 13, 83 & 06.

Soutien commercial sur affaires aux équipes de vente

Négociation de contrats en direct avec les clients Haut de Marché

Conception des offres sur mesure et rédaction d’Accord-cadre

Animation de la force de vente de l’Agence Entreprise

Présentation de la stratégie entreprises en réunion de segments de marché, plénière, agence entreprise et évênements clients.

Responsable de la montée en compétence de la force de vente sur les offres mobilité Orange entreprises



Mes compétences :

Autonomie

Capacité d'adaptation

Empathie

Ingénieur d'Affaires

Mobile

Mobilité

Persuasion

Santé

Téléphonie

Téléphonie mobile