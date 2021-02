Jean Paul CASSOU

Responsable Paie et Gestion du Personnel



Pilotage et contrôle des processus, suivi outil paie, management, reporting et rapports



Identifier les points de contrôle du processus paie et administration du personnel avec mise en place de procédures.

Prendre en charge la veille réglementaire afin de faire évoluer les outils de paie et de gestion des temps.

Garantir la mise en oeuvre des différents textes applicables dans les processus Paie Administration du Personnel et les outils associés.

Assurer l'établissement des déclarations sociales et fiscales.

Pilotage et déploiement des processus DSN et prélèvement à la source.



Analyser et traiter les demandes des commissaires aux comptes et des différents organismes de contrôle.

Animer une équipe tout en accompagnant sa montée en compétences.

Apporter conseils aux managers en matière de réglementation paie et de droit social.



Produire le reporting mensuel du périmètre de gestion et celui destiné au groupe.

Etablir les documents (N.A.O, rapports, études rémunérations, bilan social, BDES) dans le cadre de la préparation des réunions avec les I.R.P animées par le D.R.H. de site.



Maîtrise outils informatiques :



Paie et gestion du personnel : AGIRH/PH7, Santé.com, Sage, HR Access, Hypervision, SAP HR



Gestion des temps : Chronos, Octime, Chronotel



Exploitation des données RH: BO SAP , Opéra, CTI



Suite Microsoft : Excel, Word, Powerpoint