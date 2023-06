Jean-Paul MORATO

Homme de terrain ayant une grande expérience tant chez les constructeurs que dans les réseaux de distribution automobiles.



J'ai développé une excellente expertise dans les domaines suivants :



- Coaching d'équipe et management vers l'amélioration constante de la performance pour l'atteinte des objectifs communs

- Animation de réseau afin d’accroître les ventes et améliorer la satisfaction client

- Développer la communication transverse réseau et constructeur

- Etablir, suivre et contrôler la mise en place de plans d’actions.

- Travail sur l'optimisation constante des méthodes de travail du département des ventes et en transverse



Mes compétences :

Commerciales : Vente B to B, B to C, gestion du po

Marketing : Plan de Communication externe, contact

Administratives et financières : reportings hebdom

Coaching d'équipe

Sales forcasting

Business development

Leadership

Gestion de la qualité

Fleet management

Management de réseaux