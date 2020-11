Jean-Paul ROBERT-ROMPILLON

Après avoir aidé des entreprises qui souhaitaient améliorer leur management par exemple aller vers un management plus participatif pour solutionner des dysfonctionnements organisationnels autant que technique et leurs répercussions économiques comme sur le climat de lentreprise, je suis maintenant occupé par la valorisation de mon brevet n°EP2389544 publié le 19/12/12.



Il concerne un système de chauffage-rafraîchissement sans courants d'air, il a de nombreuses applications dont l'habitat spécialement en rénovation car il est économe en énergie et il utilisera de préférence les énergies solaire et éolienne, dans tous les moyens de transport avec un intérêt tout particulier pour l'aéronautique de l'ULM à l'avion de ligne.



Pour permettre la compréhension de son fonctionnement et obtenir des résultats chiffrés, j'ai réalisé un démonstrateur type habitacle d'ULM 3 axes, les essais étaient prévus pour l'été 2019 mais entretemps nous avons changé notre projet de vie et sommes aujourd'hui en Bretagne région de ma femme et d'adoption pour moi. Le Covid 19 et un marché de l'immobilier saturé à aussi contribuer à bousculer le déroulement prévu.



Je souhaite toujours tester la version fenêtre active qui consiste à ajouter un troisième vitrage à l'intérieur d'une fenêtre à double vitrage afin de faire passer l'air chaud ou froid entre les deux vitrages intérieurs pour chauffer ou rafraîchir la pièce dans laquelle elle se trouve. Comme expliqué plus haut cela dépend de notre futur lieu de vie.



Par ailleurs, j'ai un projet de véhicule à effet de sol pour les zones désertiques comme la Mongolie et la Sibérie (où nous étions en 2018), les premiers essais en modèle réduit du concept devraient avoir lieu en début 2022. Le Vésol (Véhicule à effet de sol) a pour but de permettre des déplacements à la demande de point à point plus rapide dans ces zones où la vitesse moyenne tourne souvent autour de 30km/h. Il répond aux faibles ressources de ces habitants en utilisant l'énergie solair