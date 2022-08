Jean Philippe DA SILVA

Diplômé de l’ESSEC (07)



Master Spécialisé

Management du Marketing et développement commercial international

(mention très bien accompagnée des félicitations du jury).



Langues parlées:

Anglais: bilingue

Espagnol: courant

Portugais: courant

Italien: scolaire

Russe: notions



2012 à ce jour: Acheteur épicerie fine et vin pour l'ensemble des 550 magasins en Europe de TJX Europe Ltd (marchés couverts France, Belgique, Italie, Espagne, Portugal)



2010 à 2012:

Acheteur multi catégories pour l'ensemble des 350 magasins de TJX Europe (Filiale de TJX Companies).

Catégories couvertes: objets déco, luminaire, cristal/verrerie, déco murale, ameublement, épicerie fine.



2009 - 2010:

Sourcing de produits finis au sein du groupe TJX Companies pour l'ensemble des magasins dans le monde.

(arts de la table, déco de la maison, verrerie et épicerie fine)



2004 - 2009:

B to B

Sourcing de produits finis (mode et déco de la maison)

AMC ( bureau d'achat, filiale de Target Sourcing Services) pour les magasins nord américains de The TJX Companies.



1997 - 2002 (Londres, GB):

B to C

Vente et Management de magasin (mode)

B to B

Développement commercial export (créateur de mode)

études: développement de produit (cursus de spécialisation), London College of Fashion.



Mes compétences :

Achats

acheteur

Arts

Arts de la table

Commercial

Conseil

Consulting

Décoration

Destockage

Industrie du luxe

Luxe

Management

Marketing

Mode

STOCK'

Textile

Vente