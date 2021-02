Jean-Philippe ENDERLE

J’ai développé mes compétences et mon expérience pendant plus de 30 ans au sein du Ministère de la Défense, d’abord en exerçant le commandement d’unités opérationnelles, en France et à l’étranger, puis en tenant des emplois dans les domaines de la communication et des ressources humaines.



J'ai quitté l’armée à l’été 2017 afin de poursuivre mon parcours professionnel dans un nouvel environnement, en m'orientant dans une activité de conseil.



Mes compétences :

Management

Communication

Management opérationnel

Gestion de la qualité

Conduite de projet

Conduite du changement

Anglais

Evènementiel et Relations Publiques