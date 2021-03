Présent depuis plus d'un an au sein du groupe Barclays, n'hésitez pas à me contacter pour toute recherche de financement ou plus généralement toute autre thématique bancaire.



Mes compétences :

Analyse financière

Analyse financière audit

Audit

Audit financier

Commerciale

Gestion des Risques

Négociation

Négociation commerciale