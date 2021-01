Jean-Pierre GUICHENEZ

33 ans dans le monde IT, de développeur à consultant en amélioration des processus, en passant par chef de service logiciel, m'ont fait prendre conscience qu'au-delà de la fameuse "transformation digitale", la transformation la plus importante aujourd'hui concerne la culture de l'organisation, autrement dit l'humain.



Aussi, après de nombreuses formations au coaching, j'ai depuis 2018 le plaisir d'accompagner les individus et les organisations dans cette aventure !



