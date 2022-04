Jennifer BOUCHER

Gestion de Paie et Comptabilité

- Contrôler les bulletins de salaires du personnel

- Etablir un bulletin de paie

- Concevoir des supports de suivi et de gestion

- Etablir des déclarations fiscales et sociales

- Réaliser un bilan et un compte de résultat

- Saisir les factures





Ressources Humaines

- Sourcing,

- Présélection

- Entretien téléphonique et physique

- Tests de personnalité

- Contrôle de références

- Gestion des équipes et des conflits

- Tutorat de stagiaires et formateurs remplaçants



Approche Partenariale

- Prospection et développement du réseau

- Entretien des relations avec les professionnels, les institutionnels (DIRECCTE, Pôle-Emploi, Conseil Régional, MDPH…) et les partenaires (MLI, Cap Emploi, organismes de formation, cabinets de consultants…)

- Définition d’un profil de poste, des modalités de recrutement.

- Proposition de profils, mise en relation des candidats



Ingénierie et Pédagogie

- Ingénierie de formation et réponse aux appels d’offres

- Conception et organisation d’interventions en orientation professionnelle et législation de l’emploi et de la formation

- Création et mise en œuvre d’outils pédagogique

Outils utilisés : Transférence, IRMR/RIASSEC, ADVP, Systémie, …



Accompagnement Individuel et collectif

- Entretien de diagnostic, d’orientation

- Bilan de compétences

- Aide à la réflexion et à l’élaboration de projets

- Information sur le marché de l’emploi et mise en œuvre de techniques de recherche d’emploi

- Suivis des personnes de leurs actions : conseil dans les démarches, coaching, offre et plan de formations

Prestations Animées : CAP Projet, Mobilisations Vers l’Emploi, Trajectoire vers l’Emploi, Cible Emploi, Stratégie de Recherche d’Emploi, Ateliers informatique / français / mathématiques, Ateliers CV / LM / Entretiens…



Mes compétences :

Formatrice

Approche systémique

Conseillère insertion

Entretien de diagnostic