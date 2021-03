Jean-Yves BASILLE

J'ai acquis au sein du groupe Dupont de Nemours une culture Sécurité reconnue par tous. Le management d’équipes de production, la Qualité (ISO 9001), la gestion du magasin expéditions faisaient parti de ma fonction. Impliqué, volontaire et organisé j'ai participé à différents chantiers comme la réalisation du 5S, la planification et réalisation d'audits de production, ainsi que du programme Sécurité "Do Not Touch". Je souhaite partager mes connaissances avec mes futurs collaborateurs et je suis ouvert a la formation.



Mes compétences :

SST

CACES chariots élévateurs 1, 3 et 5