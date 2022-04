Jehan LAZRAK-TOUB

Diplômée d’un master en information et communication, mon parcours est d’abord celui d’une journaliste. j'ai travaillé sur plusieurs supports presse, radio et web notamment à France Culture, Le Monde Diplomatique, France 3, Respect Magazine, Oxygène, ...etc. Aujourd'hui, je suis journaliste pigiste au Courrier de l'Atlas, mensuel en kiosque sur l'actualité du Maghreb et des Franco-maghrébins. En tant que journaliste, j'anime aussi des ateliers médias auprès des jeunes collégiens et lycéens auprès d'associations. Avec le journalisme, je cultive une passion pour la communication. Ainsi, en 2009, j'ai cofondé Confluences, une agence de communication multiculturelle et digitale.

La question de l’engagement au féminin jalonne mon expérience. En tant qu’entrepreneure et journaliste, je souhaite participer de la mise en valeur des femmes « plurielles ». C'est pourquoi en 2014, je cofonde l'association W(e)Talk et son évènement éponyme le W(e)Talk Event pour la promotion de rôle modèle féminin pluriel et la célébration du pouvoir d'agir au féminin pluriel.



Mes compétences :



Après cinq années passées au sein de l’agence de communication Confluences, que j’ai cofondée, j’ai pu découvrir toutes les facettes d’un secteur en perpétuelles mutations. Écouter, analyser, conseiller et concevoir des stratégies adaptées aux besoins des entreprises et associations étaient au cœur de mon activité. Déployer la communication d’une association en ligne, penser et créer l’identité visuelle d’une entreprise, concevoir la stratégie éditoriale et les contenus d’une campagne de communication, autant de défis relevés qui ont nourri mon expérience et ma vision métier.



Mes études universitaires en information et communication et mon expérience dans le journalisme, le Web et la communication m’ont permise de développer des atouts majeurs à la fois dans la gestion de projet web, la rédaction de contenus, la mise en place de campagnes de communication, de relations presse et de stratégies digitales.



Mes aspirations :



Aujourd’hui, j’aspire à renouer avec le challenge d’une organisation ou d'un média (presse, TV, radio, web) qui me fera confiance et retrouver le défi d’une structure, à laquelle j’apporterai mes qualités et mes atouts, au quotidien, au sein d’une équipe et d’un pôle de compétences diverses.









Blog

Communication

Diversité

Marketing

Multimedia

Rédacteur

Stratégie

Veille

Web

Web marketing