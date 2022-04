Jehan SACAZE

Je rentre de 18 mois passé en Angleterre afin d’effectuer mon MBA Wine Business Management et suis disponible immédiatement pour entamer une nouvelle expérience qui viendrait s’acheminer dans le prolongement de mes études.



J’ai construit mon parcours universitaire dans le but d’être un représentant performant, grâce à des connaissances théoriques et techniques qui selon moi permettent d’amener crédibilité et confiance dans le regard de nos clients et partenaires. Passé par différents systèmes éducatifs, ces derniers ont renforcé ma capacité d’adaptation et à être « juste » dans mon langage (corporel ou verbal) quel que soit mon interlocuteur ; une qualité importante afin de répondre aux attentes commerciales.



Ma dernière année en MBA me laisse confiant dans ma possibilité de répondre aux différentes missions qu’engendre le poste de commercial export ; dans l’analyse et le reporting des informations recueillies sur le terrain ainsi que dans la recherche d’opportunités pour promouvoir votre domaine, château, société de négoce, et vendre vos vins.



En effet, durant mon MBA j’ai pu développer mes connaissances en méthodes et outils d’analyses (marketing, comptabilité, relation clients…etc.) mais aussi ma capacité d’analyse en stratégie, développement de marque…etc - Capacité importante pour comprendre l’identité de votre domaine ou société afin de l’endosser à son tour pour la représenter avec cohérence. J'ai également constitué une sensibilité commerciale, couplée à un sens du détail logistique fort apportant cohérence et confiance afin de construire une relation pérenne avec vos distributeurs.









Mes compétences :

Business plan

Oenologie

Viticulture

Commercial

Marketing

Dégustateur vins et spiritueux