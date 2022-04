Je suis Jelena JEREMIC, j’ai fini mes études le 9 octobre 2013 à l'École Supérieur d'Agriculture à Angers (France) dans le Master International Vintage, Vine, Wine and Terroir Management. Les études du Master se sont développées en France (Terroir et Marketing du vin), Espagne (Viticulture) et Italie (Œnologie).



Premier diplôme j’ai obtenu comme ingénieure agronome spécialisée en viticulture e arboriculture, ayant réalisé mes études à Belgrade (Serbie). Pendant mes études d’œnologie à l’Université de Bologne en Italie, j’ai approfondi mes connaissances dans ce domaine, ce qui me permettra de faire un bon travail.

Pendant le stage que j’ai effectué à Ruffino S.r.l. en Italie, je me suis rendu de compte que je peux répondre aux taches de très vaste spectre dans une cave puisque ma connaissance de viticulture et œnologie a une base assez riche et je peux résoudre des problèmes pratiquement avec une rigueur scientifique. J’ai fini mes études de Master avec la note « très bien » qui présente ma excellente collaboration avec des œnologues de la cave et professeur Versari d’Université de Bologne sur le thème « L’oxygène du vin : les mesures et gestion d’oxygène dans une cave ».



J’ai travaillé au poste d’assistante en vinification en faisant : lévurage, soutirage et remontage en Nouvelle Zélande d’avril à mai 2014 à la cave « New Zealand Wineries ».



Je suis une professionnelle motivée, dynamique et déterminée. Je pense avoir la capacité de travailler en équipe aussi bien qu’individuellement. Désireuse d’approfondir mes compétences, je souhaite m’investir dans l’œnologie et viticulture.

Je suis à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires.





Jelena JEREMIĆ





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop