Jennifer DEL GIUDICE

Suite à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agro-alimentaire en 2000, et au travers de différentes expériences, mon projet professionnel n’a cessé de s’affiner. Afin de réaliser ce projet, j’ai effectué des choix audacieux, qui m’ont permis d’acquérir un champ large de compétences et de travailler dans des environnements variés.

J’ai ainsi travaillé près de six ans dans une entreprise privée en tant que responsable technico-commerciale pour ensuite reprendre mes études, obtenir un master de recherche en génétique et travailler pendant trois ans au sein d’établissements publics en tant qu’Ingénieur d’études, puis chef de projet.

Durant toutes ces années j’ai acquis à la fois des compétences managériales, et des compétences techniques dans le domaine de la biologie moléculaire, génomique/transcriptomique. Aujourd’hui je souhaite occuper un poste qui me permette de faire valoir toutes ces compétences.





Mes compétences :

Recherche

Biologie moléculaire

Management projets

Génétique

Bioinformatique

Biotechnologie

Biologie cellulaire

Technico-commercial