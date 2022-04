Jennifer DEYI

Récemment diplômée d’un Master 2 en Communication Interne & Gestion des Ressources Humaines, je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine RH, idéalement sur un poste généraliste et opérationnel, de Chargée de Projets RH.

Je me décrirai comme une collaboratrice déterminée, polyvalente, ambitieuse et motivée. J’ai également acquis un certain sens de l’autonomie ainsi que de la rigueur grâce à mes diverses expériences.



Mes compétences :

Communication interne

Microsoft Office

Gestion des ressources humaines