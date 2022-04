Actuellement en poste, dans un grand groupe, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle aventure en tant que Commerciale.



Motivations:

Développer les objectifs commerciaux de l’entreprise

Obtenir un poste à responsabilité.

Promouvoir l’image et les produits de l’entreprise

Animer et collaborer une équipe commerciale.



Attentes:

Je recherche à répondre aux attentes de mon employeur, ainsi qu’à m’épanouir professionnellement.

Et dans un avenir proche, évoluer au sein de cette même structure.





Qualités professionnelles acquises :

_ Evaluer les besoins clients

_ Organiser mon travail

_ Fixer et atteindre des objectifs commerciaux

_ Établir une relation clientèle

_ Apprécier le travail bien fait

_ Dialoguer et échanger des idées avec ses collaborateurs avec respect

_ Établir une relation de confiance avec ses collaborateurs

_ Identifier et développer les capacités de chacun



Compétences :

- Écoute active

- Bon relationnel avec la clientèle

- surmonter les échecs

- Tenace

- Autonome

- Rigoureuse

- Implication totale dans le travail

- Prise d’initiatives

- Motivation de l’équipe

- Adaptabilité et intégration rapide







Jennifer DI CAMILLO



Mes compétences :

Pack office

Commerce international

Vente