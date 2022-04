Jennifer PAGAN

Parce que j'aime les challenges, je suis à l'écoute du marché et ouverte aux opportunités :)

Alors n'hésitez pas à me contacter !



Aujourd'hui, je suis indépendante. J'ai 2 activités distinctes :



La 1ère, fruit de mes expériences dans le commerce, c'est SO-CLIENT :

> > Accompagner les commerçants dans le développement de la satisfaction client et ainsi augmenter leur CA grâce à l'analyse de l'expérience client.



La 2ème, retour à mes premières amours pour les mots, c'est PLUS DE CARACTÈRE :

> > Pour rédiger vos contenus ou corriger vos écrits.



Au plaisir d'échanger avec vous :)



Jennifer



Mes compétences :

Merchandising

Marketing

Management

Distribution spécialisée

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Anticipation / Organisation

Analyse stratégique et opérationnelle

Gestion de la relation client

Echange d'expérience et de savoir faire

Expérience client