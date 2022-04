Jennifer PEYRE

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes:



- Élaborer et exécuter une stratégie marketing communication



- Piloter des projets transverses d’envergure



- Créer des campagnes de communication à 360°



- Déployer une campagne digitale



- Mener une stratégie de branded content sur le digital (opérations spéciales web/mobile/print)



- Gérer, contrôler et optimiser un budget



- Coordonner les prestataires de la chaîne graphique (agences de création, d'exécution, imprimeurs)



- Mettre en place et respecter un rétroplanning



- Mettre en œuvre un plan d’action de marketing direct (campagne emailing, sms...)



- Suivre l’activité concurrentielle, être force de proposition sur de nouvelles approches marketing et communication



- Faire le bilan des opérations: analyse, synthèse, recommandation d’actions correctrices



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Communication

Digital

Média