Jennifer PEZELLIER

Après 10 années d'expérience en ressources humaines, j'ai décidé de créer mon cabinet RH indigo.

Parce que j'ai l'intime conviction que plus une personne est heureuse et prend plaisir dans son travail, plus elle se révèlera productive et performante, j'ai axé mon approche des Ressources Humaines sur les motivations, sources d'énergie.

RH indigo accompagne le salarié et l' entreprise à identifier les leviers de motivation, à faire émerger les potentiels pour être acteur de son projet au cœur de l'entreprise.

Pour cela, nous intervenons sur 3 domaines :

- l'accompagnement de carrière : bilan de compétences, bilan d'étape professionnelle, bilan de 2nde partie de carrière.

- l'aide à la mobilité interne : évaluation , bilan approfondi, profil managérial, profil FLASH

- cohésion d'équipe autour des leviers de motivation



Si vous désirez révéler vos talents, contactez- moi !



Mes compétences :

Ressources Humaines

Conseil

Management

Bilan de compétences

Assessment

GPEC

Accompagnement RH

MBTI

Cohésion en équipe

parcours professionnel