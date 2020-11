Jérémie HALLAY

- www.vinsetbieres.fr : gérant, franchiseur, category-manger, sommelier, grossiste, agent-commercial. Catalogue en ligne.



- Noisy-Le-Grand (93) : Drive-In et entrepôt (unité, carton(s)



- Nogent sur Marne (94) : cave et Drive, vente unité et cartons



- Fontenay-sous-Bois : cave de marché et Drive. Vente unité, vente cartons sur commande



- Un 1er franchisé à Clermont de l'Oise (60) => nouvelles zones de livraisons : 95 (haut : L'Isle Adam, bas du 80, Oise en intégralité).



- Mise en place d'un dépôt dans le 78 (St-Rémy-Les-Chevreuses) : ~mi-janvier 2021.



Plus de 30 000 vins dégustés, initié du fait de mes origines catalanes aux vins.



~160 vins sur stand Nogent et 4000 possibles. Vins français et étrangers, mais aussi bières artisanales, cidres fermiers, VDN, jus pommes et raisins, alcools forts, etc. Je sais faire aussi bien que les sites de ventes d'alcools en ligne et même mieux : mix points de ventes physiques + gammes extensibles sur commandes .



Les softs (Red-Bull, Eaux, Coca, etc.) sont vendus soit à l'unité (buvette de Fontenay-sous-Bois), soit en gros, non délottés à Noisy-Le-Grand mais y sont aussi proposés à l'unité (lors du retrait de votre commande et vous avez soif.



Gammes marchés + ou - étendues selon les marchés concernés : Nogent-sur-Marne (94). + d'infos sur http://www.vinsetbieres.fr . Vos commandes peuvent vous être livrées (click&collect : paiement à la livraison).



COMPETENCES - PARCOURS EN BREF :



* vinsetbieres.fr : sous quelques mois, ~190 à 200 références. Position de grossiste. Achat unité, carton(s), semi-gros (mariages, baptêmes, évènements divers). Récupération de TVA via facturations par vignerons.



* notamment ex conseiller immobilier en défiscalisation et en placements SCPI. Ancien commercial sédentaire immobilier (29/12/14) et ex conseiller terrain salarié en investissements locatifs dont défiscalisants. Ceci pendant presque 10 ans.



* notamment ex-chef de secteur (= commercial GMS)-(référencements magasins, mise en place animations, négos, management animateurs, formations vendeurs/ chefs de rayons/ négos directeurs de magasins, etc.)-



* notamment ex-commercial pour un Domaine viticole qui se développait en France avec responsabilités élargies: pricings, stratégie commerciale, etc.



* notamment ex-responsable univers : manager 4 vendeurs/ 2 chefs de rayons.



* audit marketing dans le BTP, depuis le siège monde, pour le marché français. -(CA de la gamme de plusieurs centaines de millions d'€)-.



* consulting en communication en association.



* assistant chef de produits -(BTP)- ; CA gamme de plusieurs dizaines de millions d'€.

Liasses fiscales : capacité à les comprendre et à les exploiter, merci à ma formation en Maîtrise de Sciences de Gestion (UPEC/ Paris 12)



3 langues maîtrisées (anglais/ espagnol/ français - langue maternelle-) + allemand (notions de base), ~15 ans en tant que commercial et métiers assimilés.



BTP - Banque/ finance/ Immobilier - Grande Distribution - SSII - Agro-alimentaire, hôtellerie de luxe

NOTAMMENT : acheteur (sourcing et négos), gestion de stocks, élaborations argus commerciaux, chef de produits, commercial, webmaster, category-manager, responsable relations fournisseurs, commercial sédentaire (téléphone).



Mes compétences :

Consulting

Créatif

Marketing

Communication

Développeur

Écrivain

Musique

Coach

Consultant