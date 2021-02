Dynamique, attaché aux valeurs, force de proposition, je possède un esprit d'équipe, un bon relationnel et une entière implication dans mes projets.



Mes compétences :

Bug Tracking System

la maintenance

Solidworks

SAP OFFICE

SAP IS P

SAP IS M

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

CATIA

Benchmarking

Maintenance

Gestion de projet

Management

Production