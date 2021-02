Jerome BOUDEELE

Titulaire du diplôme d'ingénieur en agriculture de l'ESA d'Angers

beaucoup d'intérêt pour les métiers de l'agroalimentaire et de l'élevage.



7 ans dans l'industrie de la viande :

- responsable d'atelier de découpe de porcs (2008)

- ordonnancement-gestion abattage et découpe de porcs (2009-2011)

- ordonnancement atelier de piéçage RHD (boeuf, porc, veau, agneau) (2011)

- appro vif porcs (2010-2011, remplacement congés et congés maternité)

- commerce carcasses et découpes de porcs vers GMS, grossistes et salaisons (2012-2014)



J'accorde à chaque fois beaucoup d'importance à la cohésion et l'efficacité des équipes

collaboration fréquente à l'amélioration des outils informatiques.



Et retour dans la nutrition animale après un projet de reprise d'exploitation agricole validé puis abandonné pour raisons familiales.



Mes compétences :

Gestion

Agroalimentaire

Agriculture

Ordonnancement

Achats

Ingénieur

Excel

Production