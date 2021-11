Jérôme CHEMOUNY

Je suis passionné de robotique depuis mon plus jeune âge et c'est tout naturellement que j'en ai fait mon métier.



J'apprécie le travail en équipe car il permet d'avancer plus rapidement.



J'essaye toujours de développer et de faire développer des systèmes avec un double objectif: remplir la mission et anticiper sur les futurs travaux possibles pour gagner du temps par la suite. C'est une voie possible pour rentabiliser son secteur R&D.



Mes compétences :

SolidWorks

Recherche et développement

Robotique

Automatisme

Informatique

CAO

Mécanique

Gestion de projet