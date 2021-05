Jérôme WIRTH

Fort de 20 ans d'expérience dans la négociation commerciale, j’ai fait preuve de capacités d’adaptation, d’organisation et de négociation sur des marchés très concurrentiels. Ainsi, j'ai développé une large polyvalence, un sens prononcé de l'écoute aussi bien que de l'argumentation, une certaine rapidité de décision et d'action et une grande adaptabilité, sachant aussi bien travailler de façon autonome qu'en équipe.



Le management opérationnel (jusqu’à 12 collaborateurs dont 5 commerciaux) et la gestion d’un centre de profit (reporting, veille concurrentielle, élaboration des budgets, augmentation des CA et marges), compétences acquises dans des sociétés renommées, m'ont donné cette capacité à diriger une agence commerciale en B to B avec succès.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Négociation commerciale

Management