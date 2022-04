Jessica LAGARDE

Pour décrire en quelques paragraphes mon parcours universitaire/professionnel :



Après 2 années d'études en chimie/physique (DEUG sciences de la matière), j'ai suivi une formation de 3 années en apprentissage à l'ISIPCA (www.isipca.fr) - option cosmétique (MST, DESS/MASTER).

Lors de cette formation, j’ai travaillé deux ans en apprentissage dans un laboratoire Recherche & Développement dermo-cosmétique (Laboratoires SVRArray ) où j’ai pris une part active aux projets de formulation. La veille technique de la concurrence, la recherche d’actifs, de nouvelles matières premières et galéniques ainsi que le développement (émulsions et moussants) m’intéressaient particulièrement.

Forte de cette expérience de deux ans en R&D, je me suis ensuite ouverte au transfert industriel en travaillant de septembre 2004 à Décembre 2010 au sein de Johnson & Johnson (www.jnj.com) pour la marque Neutrogena, Le Petit Marseillais puis RoC. Cette expérience a confirmé mon goût pour la gestion de projets, l’esprit d’équipe et m’a donné l’opportunité de travailler avec différents services à l’international : R&D aux Etats-Unis, usines européennes et également service d'assurance qualité, développement analytique et microbiologique… J’ai également pu renforcer mes connaissances techniques (étude des équipements industriels, mise en place de procédé de fabrication et de protocole de stabilité).



Mes compétences :

Biodiversité

COMMERCE

commerce équitable

Cosmétique

Développement durable

Formulation

Génie des Procédés

Procédés de fabrication

Prospective

Transposition industrielle