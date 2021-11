Laurène GIRAUD

Après une formation complète en chimie et un diplôme de Technico-commerciale Santé à l’IFOPS de Grenoble, validé par un stage « terrain » dans un laboratoire d’hygiène bucco-dentaire et de petite puériculture, j’ai travaillé en tant que Formatrice cosmétique en pharmacie et parapharmacie pour les laboratoires Forte Pharma, Novartis (campagne Sevrage tabagique), Meda Pharma, SVR, Rogé Cavaillès, Mayoly spindler, également en tant qu’Animatrice en pharmacie pour le laboratoire Stiefel et Déléguée régionale chez Preventime.



Ces expériences m’ont permis de développer un très bon contact relationnel avec la clientèle et les équipes officinales, ainsi que des qualités d’écoute et de communication. J’ai ainsi pu conseiller, argumenter, convaincre la clientèle et faire preuve de rigueur et d’autonomie dans l’organisation et la gestion de mon travail.



Ayant apprécié ces échanges avec les clients, et souhaitant exploiter, d’une part mes capacités dans le domaine scientifique et médical, et d’autre part mes qualités relationnelles, je suis aujourd’hui déterminée à m’investir dans un poste de Formatrice en pharmacie/parapharmacie que vous pourrez me proposer en partie sur la Savoie, lieu où je réside.



Pour plus de renseignements ou obtenir mon CV, veuillez me contacter à cette adresse email : giraud_laurene@yahoo.fr



Mes compétences :

Animatrice

aromes

Commerciale

Cosmétique

Cuisine

Déléguée pharmaceutique

Évaluation sensorielle

Formatrice

Formulation

Gastronomie

PARAPHARMACIE

Pharmacie

Recherche