Jessica LEROUX

Ayant eu mon CAP petite enfance en 2011

J'adore le contacte avec les enfants .J'ai dû m'orienter dans la restauration et c'est avec plaisir que j'ai acquérie beaucoup d'expérience.Depuis 3 ans chez flunch

j'ai appris a avoir le contacte avec la clientèles, a savoir tenir une caisse,faire le comptage et la clôture de la caisse.

Savoir accueillir le clients et bien le service,

Produires des entrées,plats et déssert.

Acquérir les regles d'hygiène.

Mes capacités sont d'étre rapide,efficaces et toujours souriante.

Apres c'est quelque années au seins de cette sociète j'ai l'impression de ne plus apprendre grand chose.

Aujourd'hui je souhaiterais apporter ma contribution a une autres sociète dynamique et qui présente plus de perspectives d'évolution.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft

Internet

Microsoft PowerPoint