Jessica LHASSEN

Titulaire d'un Master Transformation Agro Industrielle ,spécialisé dans la gestion de production et forte d'une expérience de près de 5 ans dans ce domaine je souhaite partager mon expérience et mes compétences avec une nouvelle structure.







Mes compétences :

Pack office/ ERP sage x3 /logiciel temps Horoquart

Manager formée et reconnue

Performances industrielles

Encadrement

Approvisionnement

Formation

Relation fournisseurs

Gestion des stocks

Ordonnancement

Réduction des coûts MO

Gestion de projet

diminution pertes matières

Amélioration de la productivité

Planification

Gestion de la production

Production