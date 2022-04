Jessica LIABEUF

Ingénieure en organisation d'entreprise, j'ai commencé mon parcours professionnel par le formidable métier qu'est le Conseil pour comprendre et connaître l'Entreprise, avec un grand E. Egalement passionnée de Vins j'ai ensuite suivi un Mastère Spécialisé "Connaissance et Commerce International des Vins" afin de m'intégrer professionnellement dans ce secteur et occuper une fonction Marketing au coeur de domaines familiaux réputés pour la qualité de leur production. Je m'épanouis aujourd'hui au sein de l'équipe dynamique de Vignobles Michel Gassier.



Mes compétences :

Communication

Communication institutionnelle

Conseil

Culture

Culture d'entreprise

Dégustation

Génie industriel

Marketing

Optimisation

Organisation

Stratégie

Ventes

Vin

Adobe Photoshop

Gestion de projet