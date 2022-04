Jessica Pastor 36 ans 2 enfants



EXPERIENCES



Formation conseiller en fleur de Bach ( en cours)



Juin 2009-Septembre 2010 Banque Populaire Occitane: Techicienne de Paye



Mai 05-Novembre 2006 AIRBUS Central Entity: Support contractuel et juridique



- Rédaction des contrats de vente de prestation de service

- Support juridique auprès des opérationnels.

- Vérification du respect des règles contractuelles et de police interne



2004 AIRBUS: Support contractuel pour la mise en place des ressources pour les vols de formation et le recrutement.



- Mise en place des contrats de détachements.

- Administration du personnel détaché.

- Gestion des contrats d’expérience et d’assistance en ligne et des contrats de location d’appareil..





2003 FIDUCIAL – SOFIRAL consultant en droit social (stage -4 mois)

- Conseil juridique auprès des entreprises

- Rédaction des contrats de travail

- Suivi des procédures de licenciement



2002 CREDIT AGRICOLE Pyrénées Gascogne: (stage -3 mois)

- Mise en place et gestion des accords de préretraite

- Participation à la rédaction des protocoles d’accord préélectoral



2001 EXCO fiduciaire du Sud-ouest: consultant en droit social (stage -2 mois)



-Participation à la mise en place des 35 heures dans les entreprises (Audit / simulation/diagnostic)



98/00 Agent d’accueil et secrétariat auprès d’organismes financiers et d’entreprises

( Banque Populaire - Crédit Agricole - Maison Bruno Petit)



FORMATION



2003 DESS et MASTER en « Droit du travail Européen »

Université des sciences sociales Toulouse - Barcelone (Espagne)



2002 MAITRISE « Juriste d’entreprise » et obtention du titre « Ingénieur Maître »

Institut Universitaire Professionnalisé (IUP) -Toulouse





1999 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations



Institut Universitaire de Technologie (IUT) - Tarbes



1997 BACCALAUREAT série ES option mathématique appliqué

Lycée Gautier - Tarbes





Langues: Français: langue maternelle; Anglais et Espagnol: bon niveau



Logiciels: bon usage Windows Pack office, Sphinx, Internet.



Mes compétences :

Administration du personnel

Dynamisme