Jessica PELAEZ

Positive et motivée, j’aime avancer sur des projets d’équipe.



Savoir Faire :

Sourcing, entretiens, suivi des recrutements, des process.

Animation d’entretiens collectifs.

Développement des relations écoles.

Organisation et participation à des salons de recrutement.

Suivi de fournisseurs, vérification de factures, négociation fournisseurs.

Esprit d’analyse, de synthèse, prise de notes, saisie informatique.

Suivi sur une base de données.

Rédaction de documents administratifs, promesses d’embauche etc. Gestion administrative.

Traitements des dossiers, classements.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ANAEL