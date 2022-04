Jessica ROUSSANNE

Psychologue du Travail de formation, j'ai travaillé pendant 5 ans au sein d'un cabinet conseil RH à Bordeaux en qualité de Consultante RH (orientation de carrière, ingénierie et animation de formation pour le secteur de la santé, les collectivités territoriales, recrutement...). J'ai ensuite exercé mes compétences au sein du cabinet LFC Humain ( ex Pyrénees RH) où j'ai développé et coordonné le pôle Qualité de Vie au Travail sur la côte basque jusqu'en janvier 2017. Aujourd'hui, je continue d'accompagner les hommes et les organisations dans le cadre d'un exercice libéral, en collaboration avec un réseau de consultants aux compétences complémentaires. L'interdisciplinarité est aujourd'hui un enjeu majeur pour comprendre les problématiques organisationnelles complexes et les accompagner.