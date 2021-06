Jessica SELLAM

Directrice commerciale ayant plus de 5 années d'expérience et la capacité avérée à créer des relations et entretenir des partenariats avec les titulaires des comptes les plus importants pour augmenter la productivité globale et les bénéfices. Je suis appréciée pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels et à trouver des solutions permettant de réduire les coûts, d'augmenter les revenus et la satisfaction de la clientèle. Ingénieuse et organisée, j'ai prouvé mes capacités à diriger et à bâtir des équipes

Compétences

Excellentes aptitudes pour la communication orale

Négociateur compétent

Résolution des conflits

Budgétisation et finance

Gestion de projet

Extrêmement organisée

Processus de gestion des risques et analyses

Leadership d'équipes