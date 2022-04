Jessie JACQUET

Le travail en PME me passionne par la manière dont cela rythme mon quotidien et la proximité avec les équipes. Évoluer dans un environnement hyper stimulant du matin au soir me permet de ne jamais me poser de question et de foncer, même quant il s’agit de traiter des sujets difficiles ou nouveaux.



J’aime l’idée de peser dans les décisions de l'entreprise, Je suis pragmatique et j’ai besoin que les décisions de bon sens soient rapidement prises. Il faut vite apprendre, progresser, comprendre des sujets très variés ...



J’aime la satisfaction d’arriver en week-end et de me dire déjà et non pas enfin.



Mes compétences :

RESSOURCES HUMAINES

ADMINISTRATION DES VENTES

COMPTABLE

JURIDIQUE

MANAGEMENT

Administratif

Encadrement

Gestion de trésorerie

Contrôle de gestion