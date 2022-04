Jessye MAKAYA

Au cours des 5 dernières années, j’ai pu développer via 2 aspects de la formation professionnelle, j'ai développé l'aspect financier avec la mise en place et le suivi du plan de formation et dernièrement l'accompagnement des individus dans leur choix de formation et l'aide au financement.

Forte de ces expériences, je souhaite évoluer vers un poste me permettant le mixte des deux.

Je suis polyvalente, force de propositions, à l’écoute de mes différents interlocuteurs. Je sais m’adapter à différents postes et environnement professionnels et à de nouveaux outils.



Mes compétences :

Chef de projet

Rigueur et Implication

Communication

Management

Engagement/ fiabilité et loyauté

Ressources humaines

Formation

Microsoft Excel

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Internet