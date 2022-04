Jf HUMBERT

"Magnifier le réel, lui donner un sens poétique, voilà comment je photographie paysages, objets et humains dans mon studio ou à l'autre bout du monde. J'aime créer les conditions de ce "hasard photographique", instant suspendu qui fait la différence entre juste une image (de plus! ) et une image juste, qui parle d'elle même, qui donne un sens nouveau à la réalité.



J'aime croire que mes photographies laissent place à l'imaginaire du spectateur,qu'elles soient un support à sa rêverie."



Mes compétences :

Paysages

Portrait

Reportage