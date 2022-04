43 ans, marié depuis 2001, 2 filles

Ingénieur de formation avec une expérience professionnelle riche et variée, ce qui me permet d'avoir des connaissances étendues. Je suis reconnu pour être pugnace et travailleur. En business, j'aime construire mes victoires et je refuse (car je déteste !) de perdre.





Mes compétences :

AMOA

AMOA AMOE

AMOE

Commercial

Informatique

Management

Production

Technique