Jimmy TARET

Dans le contexte d'hyper concurrence et de standardisation des prix, la différence ne se fait plus uniquement sur la qualité perceptible du produit mais sur l'expérience vécue lors de l'acte d'achat. Il est alors capital d'inciter les clients à venir en magasin en leur faisant vivre une expérience différenciante et extrêmement qualitative.



Manager expérimenté d'une vingtaine d'années dans le commerce de détail au sein de grandes enseignes dans différents secteurs tels que la cosmétique, le sport, le multimédia, l'équipement de la maison, la mode, le luxe et le prêt à porter.



Capitalisant sur le juste équilibre entre la proximité avec les équipes et lexigence managériale pour embarquer les équipes, dans des environnements très concurrentiels, vers la performance durable, l'atteinte des objectifs de CA et de rentabilité des sites.



Rigueur, assertivité, équité sont les bases de mes valeurs professionnelles.

Mon expertise est dans l'élévation professionnelle via la formation, le coaching, le suivi rythmé et rapproché de mes équipes. Ce partenariat instauré, la performance commerciale à travers l'atteinte et le dépassement des indicateurs clés et la maîtrise des coûts en est la résultante.