Joachim FUENTES

Recrutement, formation et coaching : recrutement d'agents commerciaux indépendants, formations et coaching en accompagnement des productions



PARCOURS

2018/2020 Profession libérale, expertise immobilière, région Sud

2015/2018 Directeur gestion locative, Foncia Pays d'Aix, 3 établissements

2011/2015 Formateur BTS Professions Immobilières, Merkure business school, Ifte Sud, Aix en Provence, enseignement transaction et dossiers professionnels

2006/2011 Gérant associé, Drujon immobilier, Aix en Provence, 2 établissements, gestion, syndic, transaction vente et location



FORMATION

Diplôme ICH - Institut Construction et Habitation

Diplôme d'Etudes Supérieures Immobilières

Diplôme Technicien en Gestion Immobilière

Certification formation recrutement



#immobilier #transaction #vente #location #estimation

#recrutement #formation #coaching #evaluation



Mes compétences :

Conseil

Gestion immobilière

Location

Estimation

Management