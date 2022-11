Joel DESCHOUX

Pour beaucoup d’association, TPE et PME l’embauche d’un Directeur informatique est financièrement impossible, d’autant que ce poste à temps plein n’est peut être pas nécessaire dans votre organisation.

Je vous propose d’assurer ce poste en temps partagé. Le but est de répondre à vos questions et inquiétudes, vous guider dans l’évolution et le respect des nouvelles exigences des outils numériques, être entre vous et vos prestataires informatique, valider avec eux et vous leurs propositions, répondre aux questions sur l’utilité et le coût de certaine dépense, réfléchir avec vous sur des sujets tel que la téléphonie ou la RGPD. En bref d’être votre Directeur Informatique quelques heures ou quelque jours par mois. Ma fonction est de vous guider pour gérer et faire évoluer l’informatique de votre association ou de votre établissement.

joeldeschoux@gmail.com - 0671006475

#informatique #association #direction informatique #temps partagé #PME #TPE



Mes compétences :

Informatique : Windows et outils bureautiques

Cisco devices

Manager

Leadership

ITIL

Veille technologique

Formateur

RSI

Infrastructure

Responsable technique