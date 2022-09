Joel ROBERT

Ingénieur système depuis de nombreuses années au sein de différentes entreprises, j'ai acquis des compétences et une expertise reconnu dans les domaines ci-dessous



Mes domaines de Compétences :



GESTION DE PROJET et ARCHITECTURE

Grande expérience des migrations de donnée et restructuration en environnement de production.

Définition des architectures cibles , services transversaux et sécurité .



ADMINISTRATION, SUPPORT, CONFIGURATION sur UNIX/LINUX en environnement SAN/NAS

Spécialiste Linux RedHat 5,6,7 ( validé par la certification RHCSA Rhel7)

Spécialiste de SOLARIS 8,9,10 , Ubuntu 14.04LTS, HPUX 11iv3 , AIX 5.3 - 6.1 -7.1 LPAR



HP Integrity Virtual Machines

HP Serviceguard Solutions

Solutions Cluster : Mise en production d'applications en Cluster avec Oracle Solaris Cluster

Compétences : NFS, NIS, Shell scripting ,Nagios

Compétences Sécurité : SSH, Sudo , Nessus



ADMINISTRATION STOCKAGE & SAUVEGARDE

Baies de stockages : EMC Clariion + Celerra , NetApp FAS6040A ,FAS3070

Sauvegardes :

EMC LEGATO NetWorker

IBM Tivoli Storage Manager (TSM)



MANAGEMENT : Team Leader en charge du suivi et des entretiens individuelles annuelles de 4 collaborateurs



Mes compétences :

Ubuntu

Ubuntu Server

Solaris 8,9,10

UNIX AIX 6,7 & Lpar

HP-UX 11iv3

Linux Redhat ( RHCSA Rhel 7 )