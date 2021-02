Johan DUBOIS

Ingénieur Agroalimentaire de formation, diplômé de l'école ONIRIS (Ex ENITIAA) à Nantes



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de manager dans le secteur de l'agro-alimentaire et dans le domaine de la production, du process, des méthodes ou de la logistique.



Jeune et motivé, ma forte capacité d'adaptation, ma curiosité et ma soif d'apprendre de nouvelles choses sont les atouts qui me permettent de progresser tous les jours.



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion de projet

ERP

Assurance qualité

Agroalimentaire

Gestion des stocks

Conception mécanique

Ingénierie

Management

Visual Basic

Gestion de la production

Microsoft Office

Draftsight